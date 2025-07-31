报价部分
货币 / CHIQ
回到股票

CHIQ: Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

24.23 USD 0.38 (1.59%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CHIQ汇率已更改1.59%。当日，交易品种以低点24.18和高点24.38进行交易。

关注Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHIQ新闻

常见问题解答

CHIQ股票今天的价格是多少？

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF股票今天的定价为24.23。它在1.59%范围内交易，昨天的收盘价为23.85，交易量达到38。CHIQ的实时价格图表显示了这些更新。

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF股票是否支付股息？

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF目前的价值为24.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.45%和USD。实时查看图表以跟踪CHIQ走势。

如何购买CHIQ股票？

您可以以24.23的当前价格购买Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF股票。订单通常设置在24.23或24.53附近，而38和0.21%显示市场活动。立即关注CHIQ的实时图表更新。

如何投资CHIQ股票？

投资Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF需要考虑年度范围17.79 - 25.00和当前价格24.23。许多人在以24.23或24.53下订单之前，会比较7.74%和。实时查看CHIQ价格图表，了解每日变化。

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF的最高价格是25.00。在17.79 - 25.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF的绩效。

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF股票的最低价格是多少？

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF（CHIQ）的最低价格为17.79。将其与当前的24.23和17.79 - 25.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHIQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CHIQ股票是什么时候拆分的？

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.85和11.45%中可见。

日范围
24.18 24.38
年范围
17.79 25.00
前一天收盘价
23.85
开盘价
24.18
卖价
24.23
买价
24.53
最低价
24.18
最高价
24.38
交易量
38
日变化
1.59%
月变化
7.74%
6个月变化
8.61%
年变化
11.45%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8