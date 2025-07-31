CHIQ: Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
今日CHIQ汇率已更改1.59%。当日，交易品种以低点24.18和高点24.38进行交易。
关注Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHIQ新闻
常见问题解答
CHIQ股票今天的价格是多少？
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF股票今天的定价为24.23。它在1.59%范围内交易，昨天的收盘价为23.85，交易量达到38。CHIQ的实时价格图表显示了这些更新。
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF股票是否支付股息？
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF目前的价值为24.23。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.45%和USD。实时查看图表以跟踪CHIQ走势。
如何购买CHIQ股票？
您可以以24.23的当前价格购买Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF股票。订单通常设置在24.23或24.53附近，而38和0.21%显示市场活动。立即关注CHIQ的实时图表更新。
如何投资CHIQ股票？
投资Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF需要考虑年度范围17.79 - 25.00和当前价格24.23。许多人在以24.23或24.53下订单之前，会比较7.74%和。实时查看CHIQ价格图表，了解每日变化。
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF的最高价格是25.00。在17.79 - 25.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF的绩效。
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF股票的最低价格是多少？
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF（CHIQ）的最低价格为17.79。将其与当前的24.23和17.79 - 25.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CHIQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CHIQ股票是什么时候拆分的？
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.85和11.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.85
- 开盘价
- 24.18
- 卖价
- 24.23
- 买价
- 24.53
- 最低价
- 24.18
- 最高价
- 24.38
- 交易量
- 38
- 日变化
- 1.59%
- 月变化
- 7.74%
- 6个月变化
- 8.61%
- 年变化
- 11.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8