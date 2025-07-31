- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CHIQ: Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQの今日の為替レートは、1.26%変化しました。日中、通貨は1あたり24.12の安値と24.38の高値で取引されました。
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHIQ News
- China's Manufacturing PMI Continued To Improve In September
- Weekly Commentary: Canary?
- CHIQ: China's Consumer Weaknesses Are SPY's Gains (NYSEARCA:SPY)
- New Highs, Low Drama
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Top-Performing ETFs of Last Week
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Markets Weekly Outlook - U.S. Inflation, EU/U.K. GDP, RBA Meeting To Shape Market Moves
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- U.S. Tariffs – Liberation Day 2.0, August 1
- Markets Weekly Outlook – U.S. Services PMI, BoE Rate Decision, Canadian/NZ Employment
- The New (American) World Industrial Order
よくあるご質問
CHIQ株の現在の価格は？
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFの株価は本日24.15です。1.26%内で取引され、前日の終値は23.85、取引量は61に達しました。CHIQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFの株は配当を出しますか？
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFの現在の価格は24.15です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.09%やUSDにも注目します。CHIQの動きはライブチャートで確認できます。
CHIQ株を買う方法は？
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFの株は現在24.15で購入可能です。注文は通常24.15または24.45付近で行われ、61や-0.12%が市場の動きを示します。CHIQの最新情報はライブチャートで確認できます。
CHIQ株に投資する方法は？
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFへの投資では、年間の値幅17.79 - 25.00と現在の24.15を考慮します。注文は多くの場合24.15や24.45で行われる前に、7.38%や8.25%と比較されます。CHIQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFの株の最高値は？
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFの過去1年の最高値は25.00でした。17.79 - 25.00内で株価は大きく変動し、23.85と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFの株の最低値は？
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF(CHIQ)の年間最安値は17.79でした。現在の24.15や17.79 - 25.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CHIQの動きはライブチャートで確認できます。
CHIQの株式分割はいつ行われましたか？
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.85、11.09%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.85
- 始値
- 24.18
- 買値
- 24.15
- 買値
- 24.45
- 安値
- 24.12
- 高値
- 24.38
- 出来高
- 61
- 1日の変化
- 1.26%
- 1ヶ月の変化
- 7.38%
- 6ヶ月の変化
- 8.25%
- 1年の変化
- 11.09%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8