クォートセクション
通貨 / CHIQ
株に戻る

CHIQ: Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

24.15 USD 0.30 (1.26%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CHIQの今日の為替レートは、1.26%変化しました。日中、通貨は1あたり24.12の安値と24.38の高値で取引されました。

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CHIQ News

よくあるご質問

CHIQ株の現在の価格は？

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFの株価は本日24.15です。1.26%内で取引され、前日の終値は23.85、取引量は61に達しました。CHIQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFの株は配当を出しますか？

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFの現在の価格は24.15です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.09%やUSDにも注目します。CHIQの動きはライブチャートで確認できます。

CHIQ株を買う方法は？

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFの株は現在24.15で購入可能です。注文は通常24.15または24.45付近で行われ、61や-0.12%が市場の動きを示します。CHIQの最新情報はライブチャートで確認できます。

CHIQ株に投資する方法は？

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFへの投資では、年間の値幅17.79 - 25.00と現在の24.15を考慮します。注文は多くの場合24.15や24.45で行われる前に、7.38%や8.25%と比較されます。CHIQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFの株の最高値は？

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFの過去1年の最高値は25.00でした。17.79 - 25.00内で株価は大きく変動し、23.85と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFの株の最低値は？

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF(CHIQ)の年間最安値は17.79でした。現在の24.15や17.79 - 25.00と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CHIQの動きはライブチャートで確認できます。

CHIQの株式分割はいつ行われましたか？

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.85、11.09%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.12 24.38
1年のレンジ
17.79 25.00
以前の終値
23.85
始値
24.18
買値
24.15
買値
24.45
安値
24.12
高値
24.38
出来高
61
1日の変化
1.26%
1ヶ月の変化
7.38%
6ヶ月の変化
8.25%
1年の変化
11.09%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8