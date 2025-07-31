- Panorámica
CHIQ: Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
El tipo de cambio de CHIQ de hoy ha cambiado un 1.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.12, mientras que el máximo ha alcanzado 24.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CHIQ News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CHIQ hoy?
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) se evalúa hoy en 24.15. El instrumento se negocia dentro de 1.26%; el cierre de ayer ha sido 23.85 y el volumen comercial ha alcanzado 61. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CHIQ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF se evalúa actualmente en 24.15. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.09% y USD. Monitoree los movimientos de CHIQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CHIQ?
Puede comprar acciones de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) al precio actual de 24.15. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.15 o 24.45, mientras que 61 y -0.12% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CHIQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CHIQ?
Invertir en Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF implica tener en cuenta el rango anual 17.79 - 25.00 y el precio actual 24.15. Muchos comparan 7.38% y 8.25% antes de colocar órdenes en 24.15 o 24.45. Estudie los cambios diarios de precios de CHIQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?
El precio más alto de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) en el último año ha sido 25.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.79 - 25.00, una comparación con 23.85 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?
El precio más bajo de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) para el año ha sido 17.79. La comparación con los actuales 24.15 y 17.79 - 25.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CHIQ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CHIQ?
En el pasado, Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.85 y 11.09% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 23.85
- Open
- 24.18
- Bid
- 24.15
- Ask
- 24.45
- Low
- 24.12
- High
- 24.38
- Volumen
- 61
- Cambio diario
- 1.26%
- Cambio mensual
- 7.38%
- Cambio a 6 meses
- 8.25%
- Cambio anual
- 11.09%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8