CHIQ: Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

24.15 USD 0.30 (1.26%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CHIQ de hoy ha cambiado un 1.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.12, mientras que el máximo ha alcanzado 24.38.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de CHIQ hoy?

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) se evalúa hoy en 24.15. El instrumento se negocia dentro de 1.26%; el cierre de ayer ha sido 23.85 y el volumen comercial ha alcanzado 61. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CHIQ en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF se evalúa actualmente en 24.15. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.09% y USD. Monitoree los movimientos de CHIQ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de CHIQ?

Puede comprar acciones de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) al precio actual de 24.15. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.15 o 24.45, mientras que 61 y -0.12% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CHIQ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de CHIQ?

Invertir en Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF implica tener en cuenta el rango anual 17.79 - 25.00 y el precio actual 24.15. Muchos comparan 7.38% y 8.25% antes de colocar órdenes en 24.15 o 24.45. Estudie los cambios diarios de precios de CHIQ en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?

El precio más alto de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) en el último año ha sido 25.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 17.79 - 25.00, una comparación con 23.85 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?

El precio más bajo de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) para el año ha sido 17.79. La comparación con los actuales 24.15 y 17.79 - 25.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CHIQ en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CHIQ?

En el pasado, Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 23.85 y 11.09% después de las acciones corporativas.

Rango diario
24.12 24.38
Rango anual
17.79 25.00
Cierres anteriores
23.85
Open
24.18
Bid
24.15
Ask
24.45
Low
24.12
High
24.38
Volumen
61
Cambio diario
1.26%
Cambio mensual
7.38%
Cambio a 6 meses
8.25%
Cambio anual
11.09%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8