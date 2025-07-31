КотировкиРазделы
CHIQ: Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

24.23 USD 0.38 (1.59%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CHIQ за сегодня изменился на 1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.18, а максимальная — 24.38.

Следите за динамикой Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CHIQ сегодня?

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) сегодня оценивается на уровне 24.23. Инструмент торгуется в пределах 1.59%, вчерашнее закрытие составило 23.85, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHIQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?

Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF в настоящее время оценивается в 24.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.45% и USD. Отслеживайте движения CHIQ на графике в реальном времени.

Как купить акции CHIQ?

Вы можете купить акции Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) по текущей цене 24.23. Ордера обычно размещаются около 24.23 или 24.53, тогда как 38 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHIQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CHIQ?

Инвестирование в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF предполагает учет годового диапазона 17.79 - 25.00 и текущей цены 24.23. Многие сравнивают 7.74% и 8.61% перед размещением ордеров на 24.23 или 24.53. Изучайте ежедневные изменения цены CHIQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?

Самая высокая цена Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) за последний год составила 25.00. Акции заметно колебались в пределах 17.79 - 25.00, сравнение с 23.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?

Самая низкая цена Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) за год составила 17.79. Сравнение с текущими 24.23 и 17.79 - 25.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHIQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CHIQ?

В прошлом Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.85 и 11.45% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.18 24.38
Годовой диапазон
17.79 25.00
Предыдущее закрытие
23.85
Open
24.18
Bid
24.23
Ask
24.53
Low
24.18
High
24.38
Объем
38
Дневное изменение
1.59%
Месячное изменение
7.74%
6-месячное изменение
8.61%
Годовое изменение
11.45%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8