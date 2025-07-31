- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CHIQ: Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
Курс CHIQ за сегодня изменился на 1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.18, а максимальная — 24.38.
Следите за динамикой Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CHIQ
- China's Manufacturing PMI Continued To Improve In September
- Weekly Commentary: Canary?
- CHIQ: China's Consumer Weaknesses Are SPY's Gains (NYSEARCA:SPY)
- New Highs, Low Drama
- China’s Economy Continues To Slow, Strengthening Case For Fresh Stimulus
- Markets Weekly Outlook - S&P 500, Nasdaq And Dow Jones On A Tear As Fed Rate Cut Looms
- Global Monetary Base - Update Through August 2025 And 2025 Forecast
- Building The FTSE Russell Financial Conditions Indicator
- U.S.-China Trade Rebounds On Boost From Chinese Exports Of Rare Earths
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Top-Performing ETFs of Last Week
- Weekly Commentary: Discounting The Loss Of Fed Independence
- Global Economic Outlook: August 2025
- Curveballs: Rent, Housing, Wages And Consumer Spending
- Negative Impact Of U.S.-China Tariff War Deepens
- U.S.-China Trade Truce Extension Averts Costly Re-Escalation For Now
- Weekly Commentary: Anything But Normal Times
- Markets Weekly Outlook - U.S. Inflation, EU/U.K. GDP, RBA Meeting To Shape Market Moves
- Trade Update: Reciprocal Tariffs, Fragile Deals And Legal Uncertainty
- World Markets Watchlist: August 4, 2025
- U.S. Tariffs – Liberation Day 2.0, August 1
- Markets Weekly Outlook – U.S. Services PMI, BoE Rate Decision, Canadian/NZ Employment
- The New (American) World Industrial Order
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CHIQ сегодня?
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) сегодня оценивается на уровне 24.23. Инструмент торгуется в пределах 1.59%, вчерашнее закрытие составило 23.85, а торговый объем достиг 38. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CHIQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF в настоящее время оценивается в 24.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.45% и USD. Отслеживайте движения CHIQ на графике в реальном времени.
Как купить акции CHIQ?
Вы можете купить акции Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) по текущей цене 24.23. Ордера обычно размещаются около 24.23 или 24.53, тогда как 38 и 0.21% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CHIQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CHIQ?
Инвестирование в Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF предполагает учет годового диапазона 17.79 - 25.00 и текущей цены 24.23. Многие сравнивают 7.74% и 8.61% перед размещением ордеров на 24.23 или 24.53. Изучайте ежедневные изменения цены CHIQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Самая высокая цена Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) за последний год составила 25.00. Акции заметно колебались в пределах 17.79 - 25.00, сравнение с 23.85 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF?
Самая низкая цена Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) за год составила 17.79. Сравнение с текущими 24.23 и 17.79 - 25.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CHIQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CHIQ?
В прошлом Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.85 и 11.45% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.85
- Open
- 24.18
- Bid
- 24.23
- Ask
- 24.53
- Low
- 24.18
- High
- 24.38
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- 1.59%
- Месячное изменение
- 7.74%
- 6-месячное изменение
- 8.61%
- Годовое изменение
- 11.45%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8