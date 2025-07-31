- Aperçu
CHIQ: Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
Le taux de change de CHIQ a changé de 1.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.82 et à un maximum de 24.01.
Suivez la dynamique Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CHIQ Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CHIQ aujourd'hui ?
L'action Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF est cotée à 23.85 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.40%, a clôturé hier à 23.52 et son volume d'échange a atteint 198. Le graphique en temps réel du cours de CHIQ présente ces mises à jour.
L'action Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF verse-t-elle des dividendes ?
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF est actuellement valorisé à 23.85. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.71% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CHIQ.
Comment acheter des actions CHIQ ?
Vous pouvez acheter des actions Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF au cours actuel de 23.85. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.85 ou de 24.15, le 198 et le -0.67% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CHIQ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CHIQ ?
Investir dans Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 17.79 - 25.00 et le prix actuel 23.85. Beaucoup comparent 6.05% et 6.90% avant de passer des ordres à 23.85 ou 24.15. Consultez le graphique du cours de CHIQ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF ?
Le cours le plus élevé de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF l'année dernière était 25.00. Au cours de 17.79 - 25.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.52 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF ?
Le cours le plus bas de Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (CHIQ) sur l'année a été 17.79. Sa comparaison avec 23.85 et 17.79 - 25.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CHIQ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CHIQ a-t-elle été divisée ?
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.52 et 9.71% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 23.52
- Ouverture
- 24.01
- Bid
- 23.85
- Ask
- 24.15
- Plus Bas
- 23.82
- Plus Haut
- 24.01
- Volume
- 198
- Changement quotidien
- 1.40%
- Changement Mensuel
- 6.05%
- Changement à 6 Mois
- 6.90%
- Changement Annuel
- 9.71%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8