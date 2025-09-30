- Visão do mercado
CGXU: Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte
A taxa do CGXU para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.46 e o mais alto foi 29.56.
Veja a dinâmica do par de moedas Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CGXU hoje?
Hoje Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte (CGXU) está avaliado em 29.52. O instrumento é negociado dentro de -0.17%, o fechamento de ontem foi 29.57, e o volume de negociação atingiu 301. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CGXU em tempo real.
As ações de Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte pagam dividendos?
Atualmente Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte está avaliado em 29.52. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.37% e USD. Monitore os movimentos de CGXU no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CGXU?
Você pode comprar ações de Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte (CGXU) pelo preço atual 29.52. Ordens geralmente são executadas perto de 29.52 ou 29.82, enquanto 301 e 0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CGXU no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CGXU?
Investir em Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte envolve considerar a faixa anual 21.17 - 29.63 e o preço atual 29.52. Muitos comparam 6.65% e 20.44% antes de enviar ordens em 29.52 ou 29.82. Estude as mudanças diárias de preço de CGXU no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Share Class?
O maior preço de Share Class (CGXU) no último ano foi 29.63. As ações oscilaram bastante dentro de 21.17 - 29.63, e a comparação com 29.57 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Share Class?
O menor preço de Share Class (CGXU) no ano foi 21.17. A comparação com o preço atual 29.52 e 21.17 - 29.63 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CGXU em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CGXU?
No passado Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 29.57 e 9.37% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 29.57
- Open
- 29.48
- Bid
- 29.52
- Ask
- 29.82
- Low
- 29.46
- High
- 29.56
- Volume
- 301
- Mudança diária
- -0.17%
- Mudança mensal
- 6.65%
- Mudança de 6 meses
- 20.44%
- Mudança anual
- 9.37%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8