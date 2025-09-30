- Übersicht
CGXU: Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte
Der Wechselkurs von CGXU hat sich für heute um 0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.46 bis zu einem Hoch von 29.59 gehandelt.
Verfolgen Sie die Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CGXU heute?
Die Aktie von Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte (CGXU) notiert heute bei 29.59. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.07% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 29.57 und das Handelsvolumen erreichte 605. Das Live-Chart von CGXU zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CGXU Dividenden?
Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte wird derzeit mit 29.59 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.63% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CGXU zu verfolgen.
Wie kaufe ich CGXU-Aktien?
Sie können Aktien von Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte (CGXU) zum aktuellen Kurs von 29.59 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 29.59 oder 29.89 platziert, während 605 und 0.37% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CGXU auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CGXU-Aktien?
Bei einer Investition in Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte müssen die jährliche Spanne 21.17 - 29.63 und der aktuelle Kurs 29.59 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.90% und 20.73%, bevor sie Orders zu 29.59 oder 29.89 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CGXU.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der höchste Kurs von Share Class (CGXU) im vergangenen Jahr lag bei 29.63. Innerhalb von 21.17 - 29.63 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 29.57 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Share Class?
Der niedrigste Kurs von Share Class (CGXU) im Laufe des Jahres betrug 21.17. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 29.59 und der Spanne 21.17 - 29.63 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CGXU live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CGXU statt?
Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 29.57 und 9.63% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.57
- Eröffnung
- 29.48
- Bid
- 29.59
- Ask
- 29.89
- Tief
- 29.46
- Hoch
- 29.59
- Volumen
- 605
- Tagesänderung
- 0.07%
- Monatsänderung
- 6.90%
- 6-Monatsänderung
- 20.73%
- Jahresänderung
- 9.63%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8