货币 / CGXU
CGXU: Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte

29.51 USD 0.06 (0.20%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CGXU汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点29.46和高点29.53进行交易。

关注Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CGXU股票今天的价格是多少？

Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte股票今天的定价为29.51。它在-0.20%范围内交易，昨天的收盘价为29.57，交易量达到119。CGXU的实时价格图表显示了这些更新。

Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte股票是否支付股息？

Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte目前的价值为29.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.34%和USD。实时查看图表以跟踪CGXU走势。

如何购买CGXU股票？

您可以以29.51的当前价格购买Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte股票。订单通常设置在29.51或29.81附近，而119和0.10%显示市场活动。立即关注CGXU的实时图表更新。

如何投资CGXU股票？

投资Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte需要考虑年度范围21.17 - 29.63和当前价格29.51。许多人在以29.51或29.81下订单之前，会比较6.61%和。实时查看CGXU价格图表，了解每日变化。

Share Class股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Share Class的最高价格是29.63。在21.17 - 29.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte的绩效。

Share Class股票的最低价格是多少？

Share Class（CGXU）的最低价格为21.17。将其与当前的29.51和21.17 - 29.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGXU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CGXU股票是什么时候拆分的？

Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.57和9.34%中可见。

日范围
29.46 29.53
年范围
21.17 29.63
前一天收盘价
29.57
开盘价
29.48
卖价
29.51
买价
29.81
最低价
29.46
最高价
29.53
交易量
119
日变化
-0.20%
月变化
6.61%
6个月变化
20.40%
年变化
9.34%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8