CGXU: Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte
今日CGXU汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点29.46和高点29.53进行交易。
关注Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CGXU股票今天的价格是多少？
Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte股票今天的定价为29.51。它在-0.20%范围内交易，昨天的收盘价为29.57，交易量达到119。CGXU的实时价格图表显示了这些更新。
Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte股票是否支付股息？
Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte目前的价值为29.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.34%和USD。实时查看图表以跟踪CGXU走势。
如何购买CGXU股票？
您可以以29.51的当前价格购买Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte股票。订单通常设置在29.51或29.81附近，而119和0.10%显示市场活动。立即关注CGXU的实时图表更新。
如何投资CGXU股票？
投资Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte需要考虑年度范围21.17 - 29.63和当前价格29.51。许多人在以29.51或29.81下订单之前，会比较6.61%和。实时查看CGXU价格图表，了解每日变化。
Share Class股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Share Class的最高价格是29.63。在21.17 - 29.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte的绩效。
Share Class股票的最低价格是多少？
Share Class（CGXU）的最低价格为21.17。将其与当前的29.51和21.17 - 29.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CGXU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CGXU股票是什么时候拆分的？
Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.57和9.34%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.57
- 开盘价
- 29.48
- 卖价
- 29.51
- 买价
- 29.81
- 最低价
- 29.46
- 最高价
- 29.53
- 交易量
- 119
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- 6.61%
- 6个月变化
- 20.40%
- 年变化
- 9.34%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8