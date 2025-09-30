- 概要
CGXU: Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte
CGXUの今日の為替レートは、-0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり29.46の安値と29.56の高値で取引されました。
Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inteダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CGXU株の現在の価格は？
Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inteの株価は本日29.52です。-0.17%内で取引され、前日の終値は29.57、取引量は301に達しました。CGXUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inteの株は配当を出しますか？
Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inteの現在の価格は29.52です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.37%やUSDにも注目します。CGXUの動きはライブチャートで確認できます。
CGXU株を買う方法は？
Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inteの株は現在29.52で購入可能です。注文は通常29.52または29.82付近で行われ、301や0.14%が市場の動きを示します。CGXUの最新情報はライブチャートで確認できます。
CGXU株に投資する方法は？
Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inteへの投資では、年間の値幅21.17 - 29.63と現在の29.52を考慮します。注文は多くの場合29.52や29.82で行われる前に、6.65%や20.44%と比較されます。CGXUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Share Classの株の最高値は？
Share Classの過去1年の最高値は29.63でした。21.17 - 29.63内で株価は大きく変動し、29.57と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inteのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Share Classの株の最低値は？
Share Class(CGXU)の年間最安値は21.17でした。現在の29.52や21.17 - 29.63と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGXUの動きはライブチャートで確認できます。
CGXUの株式分割はいつ行われましたか？
Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inteは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.57、9.37%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 29.57
- 始値
- 29.48
- 買値
- 29.52
- 買値
- 29.82
- 安値
- 29.46
- 高値
- 29.56
- 出来高
- 301
- 1日の変化
- -0.17%
- 1ヶ月の変化
- 6.65%
- 6ヶ月の変化
- 20.44%
- 1年の変化
- 9.37%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8