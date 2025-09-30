クォートセクション
通貨 / CGXU
CGXU: Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte

29.52 USD 0.05 (0.17%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CGXUの今日の為替レートは、-0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり29.46の安値と29.56の高値で取引されました。

Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inteダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CGXU株の現在の価格は？

Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inteの株価は本日29.52です。-0.17%内で取引され、前日の終値は29.57、取引量は301に達しました。CGXUのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inteの株は配当を出しますか？

Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inteの現在の価格は29.52です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.37%やUSDにも注目します。CGXUの動きはライブチャートで確認できます。

CGXU株を買う方法は？

Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inteの株は現在29.52で購入可能です。注文は通常29.52または29.82付近で行われ、301や0.14%が市場の動きを示します。CGXUの最新情報はライブチャートで確認できます。

CGXU株に投資する方法は？

Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inteへの投資では、年間の値幅21.17 - 29.63と現在の29.52を考慮します。注文は多くの場合29.52や29.82で行われる前に、6.65%や20.44%と比較されます。CGXUの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Share Classの株の最高値は？

Share Classの過去1年の最高値は29.63でした。21.17 - 29.63内で株価は大きく変動し、29.57と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inteのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Share Classの株の最低値は？

Share Class(CGXU)の年間最安値は21.17でした。現在の29.52や21.17 - 29.63と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CGXUの動きはライブチャートで確認できます。

CGXUの株式分割はいつ行われましたか？

Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inteは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.57、9.37%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
29.46 29.56
1年のレンジ
21.17 29.63
以前の終値
29.57
始値
29.48
買値
29.52
買値
29.82
安値
29.46
高値
29.56
出来高
301
1日の変化
-0.17%
1ヶ月の変化
6.65%
6ヶ月の変化
20.44%
1年の変化
9.37%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8