Курс CGXU за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.46, а максимальная — 29.53.

Следите за динамикой Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.