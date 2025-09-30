КотировкиРазделы
Валюты / CGXU
CGXU: Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte

29.51 USD 0.06 (0.20%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CGXU за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.46, а максимальная — 29.53.

Следите за динамикой Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CGXU сегодня?

Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte (CGXU) сегодня оценивается на уровне 29.51. Инструмент торгуется в пределах -0.20%, вчерашнее закрытие составило 29.57, а торговый объем достиг 119. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CGXU в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte?

Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte в настоящее время оценивается в 29.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.34% и USD. Отслеживайте движения CGXU на графике в реальном времени.

Как купить акции CGXU?

Вы можете купить акции Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte (CGXU) по текущей цене 29.51. Ордера обычно размещаются около 29.51 или 29.81, тогда как 119 и 0.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CGXU на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CGXU?

Инвестирование в Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte предполагает учет годового диапазона 21.17 - 29.63 и текущей цены 29.51. Многие сравнивают 6.61% и 20.40% перед размещением ордеров на 29.51 или 29.81. Изучайте ежедневные изменения цены CGXU на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Share Class?

Самая высокая цена Share Class (CGXU) за последний год составила 29.63. Акции заметно колебались в пределах 21.17 - 29.63, сравнение с 29.57 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Share Class?

Самая низкая цена Share Class (CGXU) за год составила 21.17. Сравнение с текущими 29.51 и 21.17 - 29.63 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CGXU во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CGXU?

В прошлом Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.57 и 9.34% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.46 29.53
Годовой диапазон
21.17 29.63
Предыдущее закрытие
29.57
Open
29.48
Bid
29.51
Ask
29.81
Low
29.46
High
29.53
Объем
119
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
6.61%
6-месячное изменение
20.40%
Годовое изменение
9.34%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8