CotationsSections
Devises / CGXU
Retour à Actions

CGXU: Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte

29.57 USD 0.21 (0.72%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CGXU a changé de 0.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.52 et à un maximum de 29.63.

Suivez la dynamique Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action CGXU aujourd'hui ?

L'action Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte est cotée à 29.57 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.72%, a clôturé hier à 29.36 et son volume d'échange a atteint 784. Le graphique en temps réel du cours de CGXU présente ces mises à jour.

L'action Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte verse-t-elle des dividendes ?

Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte est actuellement valorisé à 29.57. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.56% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CGXU.

Comment acheter des actions CGXU ?

Vous pouvez acheter des actions Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte au cours actuel de 29.57. Les ordres sont généralement placés à proximité de 29.57 ou de 29.87, le 784 et le 0.17% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CGXU sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action CGXU ?

Investir dans Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.17 - 29.63 et le prix actuel 29.57. Beaucoup comparent 6.83% et 20.64% avant de passer des ordres à 29.57 ou 29.87. Consultez le graphique du cours de CGXU en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Share Class ?

Le cours le plus élevé de Share Class l'année dernière était 29.63. Au cours de 21.17 - 29.63, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 29.36 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Share Class ?

Le cours le plus bas de Share Class (CGXU) sur l'année a été 21.17. Sa comparaison avec 29.57 et 21.17 - 29.63 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CGXU sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action CGXU a-t-elle été divisée ?

Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 29.36 et 9.56% après les opérations sur titres.

Range quotidien
29.52 29.63
Range Annuel
21.17 29.63
Clôture Précédente
29.36
Ouverture
29.52
Bid
29.57
Ask
29.87
Plus Bas
29.52
Plus Haut
29.63
Volume
784
Changement quotidien
0.72%
Changement Mensuel
6.83%
Changement à 6 Mois
20.64%
Changement Annuel
9.56%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8