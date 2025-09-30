- Panoramica
CGXU: Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte
Il tasso di cambio CGXU ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.46 e ad un massimo di 29.53.
Segui le dinamiche di Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CGXU oggi?
Oggi le azioni Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte sono prezzate a 29.51. Viene scambiato all'interno di -0.20%, la chiusura di ieri è stata 29.57 e il volume degli scambi ha raggiunto 119. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CGXU mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte pagano dividendi?
Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte è attualmente valutato a 29.51. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.34% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CGXU.
Come acquistare azioni CGXU?
Puoi acquistare azioni Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte al prezzo attuale di 29.51. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 29.51 o 29.81, mentre 119 e 0.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CGXU sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CGXU?
Investire in Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte implica considerare l'intervallo annuale 21.17 - 29.63 e il prezzo attuale 29.51. Molti confrontano 6.61% e 20.40% prima di effettuare ordini su 29.51 o 29.81. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CGXU con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Share Class?
Il prezzo massimo di Share Class nell'ultimo anno è stato 29.63. All'interno di 21.17 - 29.63, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 29.57 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Share Class?
Il prezzo più basso di Share Class (CGXU) nel corso dell'anno è stato 21.17. Confrontandolo con gli attuali 29.51 e 21.17 - 29.63 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CGXU muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CGXU?
Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 29.57 e 9.34%.
- Chiusura Precedente
- 29.57
- Apertura
- 29.48
- Bid
- 29.51
- Ask
- 29.81
- Minimo
- 29.46
- Massimo
- 29.53
- Volume
- 119
- Variazione giornaliera
- -0.20%
- Variazione Mensile
- 6.61%
- Variazione Semestrale
- 20.40%
- Variazione Annuale
- 9.34%
