CGXU: Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte
El tipo de cambio de CGXU de hoy ha cambiado un -0.17%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.46, mientras que el máximo ha alcanzado 29.56.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CGXU hoy?
Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte (CGXU) se evalúa hoy en 29.52. El instrumento se negocia dentro de -0.17%; el cierre de ayer ha sido 29.57 y el volumen comercial ha alcanzado 301. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CGXU en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte?
Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte se evalúa actualmente en 29.52. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.37% y USD. Monitoree los movimientos de CGXU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CGXU?
Puede comprar acciones de Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte (CGXU) al precio actual de 29.52. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 29.52 o 29.82, mientras que 301 y 0.14% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CGXU en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CGXU?
Invertir en Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte implica tener en cuenta el rango anual 21.17 - 29.63 y el precio actual 29.52. Muchos comparan 6.65% y 20.44% antes de colocar órdenes en 29.52 o 29.82. Estudie los cambios diarios de precios de CGXU en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Share Class?
El precio más alto de Share Class (CGXU) en el último año ha sido 29.63. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.17 - 29.63, una comparación con 29.57 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Share Class?
El precio más bajo de Share Class (CGXU) para el año ha sido 21.17. La comparación con los actuales 29.52 y 21.17 - 29.63 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CGXU en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CGXU?
En el pasado, Capital Group International Focus Equity ETF Capital Group Inte ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 29.57 y 9.37% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 29.57
- Open
- 29.48
- Bid
- 29.52
- Ask
- 29.82
- Low
- 29.46
- High
- 29.56
- Volumen
- 301
- Cambio diario
- -0.17%
- Cambio mensual
- 6.65%
- Cambio a 6 meses
- 20.44%
- Cambio anual
- 9.37%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8