Moedas / CGNX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CGNX: Cognex Corporation
44.93 USD 0.85 (1.93%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CGNX para hoje mudou para 1.93%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 44.45 e o mais alto foi 45.10.
Veja a dinâmica do par de moedas Cognex Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGNX Notícias
- Seagate's Growth Runway Extends With Large Data Center Investments (NASDAQ:STX)
- TDV: Technology Dashboard For September
- JPMorgan inicia cobertura da Cognex com visão Neutra, vê potencial em IA mas riscos no curto prazo
- JPM starts Cognex with Neutral view, sees AI potential but near-term risks
- 3 Brilliant Growth Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- 7 No-Brainer Robotics Stocks to Buy Right Now
- Brain-Inspired AI Is Coming Faster Than You Think
- Cognex stock hits 52-week high at $45.09
- Is Coherent Well-Positioned to Sail Through the EV Wave?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Cognex Corporation stock hits 52-week high at 44.42 USD
- Cognex Corporation stock hits 52-week high at 44.19 USD
- 3 Underdog Stocks That Could Outperform the Market in the Second Half of 2025
- Cognex Stock Q2: Caution Warranted Given Macro Uncertainty (NASDAQ:CGNX)
- DA Davidson raises Cognex stock price target to $35 on demand cycle bottoming
- Telefonica's Q2 Earnings Match, Top Line Misses Estimates & Slides Y/Y
- ITRI Q2 Earnings Beat, Sales Lag, Stock Sinks 10% on Mixed Outlook
- This AppFolio Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Cognex (NASDAQ:CGNX), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- KeyBanc upgrades Cognex stock rating to Overweight on strong outlook
- Cognex stock price target raised to $45 by Needham on positive Q2 results
- Cognex (CGNX) Q2 Revenue Rises 4%
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Cognex stock rises as UBS reiterates Buy rating on cost containment
- Roblox, Carvana, eBay, C.H. Robinson Worldwide, Huntington Ingalls Industries And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AGCO (NYSE:AGCO)
Faixa diária
44.45 45.10
Faixa anual
22.67 45.22
- Fechamento anterior
- 44.08
- Open
- 44.70
- Bid
- 44.93
- Ask
- 45.23
- Low
- 44.45
- High
- 45.10
- Volume
- 194
- Mudança diária
- 1.93%
- Mudança mensal
- 4.46%
- Mudança de 6 meses
- 51.18%
- Mudança anual
- 11.77%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh