通貨 / CGNX
CGNX: Cognex Corporation

46.19 USD 2.11 (4.79%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CGNXの今日の為替レートは、4.79%変化しました。日中、通貨は1あたり44.45の安値と46.38の高値で取引されました。

Cognex Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
44.45 46.38
1年のレンジ
22.67 46.38
以前の終値
44.08
始値
44.70
買値
46.19
買値
46.49
安値
44.45
高値
46.38
出来高
6.814 K
1日の変化
4.79%
1ヶ月の変化
7.39%
6ヶ月の変化
55.42%
1年の変化
14.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K