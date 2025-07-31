通貨 / CGNX
CGNX: Cognex Corporation
46.19 USD 2.11 (4.79%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CGNXの今日の為替レートは、4.79%変化しました。日中、通貨は1あたり44.45の安値と46.38の高値で取引されました。
Cognex Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
44.45 46.38
1年のレンジ
22.67 46.38
- 以前の終値
- 44.08
- 始値
- 44.70
- 買値
- 46.19
- 買値
- 46.49
- 安値
- 44.45
- 高値
- 46.38
- 出来高
- 6.814 K
- 1日の変化
- 4.79%
- 1ヶ月の変化
- 7.39%
- 6ヶ月の変化
- 55.42%
- 1年の変化
- 14.90%
