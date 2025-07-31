통화 / CGNX
CGNX: Cognex Corporation
46.48 USD 0.29 (0.63%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CGNX 환율이 오늘 0.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 45.71이고 고가는 46.50이었습니다.
Cognex Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CGNX News
- Cognex, 52주 신고가 경신, 45.25 USD 기록
- Cognex stock hits 52-week high at 45.25 USD
- Seagate's Growth Runway Extends With Large Data Center Investments (NASDAQ:STX)
- TDV: Technology Dashboard For September
- JP모건, 코그넥스에 대해 중립적 관점으로 커버리지 시작... AI 잠재력과 단기 리스크 지적
- JPM starts Cognex with Neutral view, sees AI potential but near-term risks
- 3 Brilliant Growth Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- 7 No-Brainer Robotics Stocks to Buy Right Now
- Brain-Inspired AI Is Coming Faster Than You Think
- Cognex stock hits 52-week high at $45.09
- Is Coherent Well-Positioned to Sail Through the EV Wave?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Cognex Corporation stock hits 52-week high at 44.42 USD
- Cognex Corporation stock hits 52-week high at 44.19 USD
- 3 Underdog Stocks That Could Outperform the Market in the Second Half of 2025
- Cognex Stock Q2: Caution Warranted Given Macro Uncertainty (NASDAQ:CGNX)
- DA Davidson raises Cognex stock price target to $35 on demand cycle bottoming
- Telefonica's Q2 Earnings Match, Top Line Misses Estimates & Slides Y/Y
- ITRI Q2 Earnings Beat, Sales Lag, Stock Sinks 10% on Mixed Outlook
- This AppFolio Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Cognex (NASDAQ:CGNX), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- KeyBanc upgrades Cognex stock rating to Overweight on strong outlook
- Cognex stock price target raised to $45 by Needham on positive Q2 results
- Cognex (CGNX) Q2 Revenue Rises 4%
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
일일 변동 비율
45.71 46.50
년간 변동
22.67 46.50
- 이전 종가
- 46.19
- 시가
- 46.05
- Bid
- 46.48
- Ask
- 46.78
- 저가
- 45.71
- 고가
- 46.50
- 볼륨
- 4.865 K
- 일일 변동
- 0.63%
- 월 변동
- 8.07%
- 6개월 변동
- 56.39%
- 년간 변동율
- 15.62%
