CGNX: Cognex Corporation

46.48 USD 0.29 (0.63%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CGNX fiyatı bugün 0.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.71 ve Yüksek fiyatı olarak 46.50 aralığında işlem gördü.

Cognex Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

CGNX haberleri

Günlük aralık
45.71 46.50
Yıllık aralık
22.67 46.50
Önceki kapanış
46.19
Açılış
46.05
Satış
46.48
Alış
46.78
Düşük
45.71
Yüksek
46.50
Hacim
4.865 K
Günlük değişim
0.63%
Aylık değişim
8.07%
6 aylık değişim
56.39%
Yıllık değişim
15.62%
21 Eylül, Pazar