Dövizler / CGNX
CGNX: Cognex Corporation
46.48 USD 0.29 (0.63%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CGNX fiyatı bugün 0.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 45.71 ve Yüksek fiyatı olarak 46.50 aralığında işlem gördü.
Cognex Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
45.71 46.50
Yıllık aralık
22.67 46.50
- Önceki kapanış
- 46.19
- Açılış
- 46.05
- Satış
- 46.48
- Alış
- 46.78
- Düşük
- 45.71
- Yüksek
- 46.50
- Hacim
- 4.865 K
- Günlük değişim
- 0.63%
- Aylık değişim
- 8.07%
- 6 aylık değişim
- 56.39%
- Yıllık değişim
- 15.62%
21 Eylül, Pazar