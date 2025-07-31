货币 / CGNX
CGNX: Cognex Corporation
44.24 USD 0.08 (0.18%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CGNX汇率已更改0.18%。当日，交易品种以低点43.72和高点44.33进行交易。
关注Cognex Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
43.72 44.33
年范围
22.67 45.22
- 前一天收盘价
- 44.16
- 开盘价
- 44.14
- 卖价
- 44.24
- 买价
- 44.54
- 最低价
- 43.72
- 最高价
- 44.33
- 交易量
- 3.882 K
- 日变化
- 0.18%
- 月变化
- 2.86%
- 6个月变化
- 48.86%
- 年变化
- 10.05%
