CGNX: Cognex Corporation
44.24 USD 0.08 (0.18%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CGNX за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.72, а максимальная — 44.33.
Следите за динамикой Cognex Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CGNX
Дневной диапазон
43.72 44.33
Годовой диапазон
22.67 45.22
- Предыдущее закрытие
- 44.16
- Open
- 44.14
- Bid
- 44.24
- Ask
- 44.54
- Low
- 43.72
- High
- 44.33
- Объем
- 3.882 K
- Дневное изменение
- 0.18%
- Месячное изменение
- 2.86%
- 6-месячное изменение
- 48.86%
- Годовое изменение
- 10.05%
