КотировкиРазделы
Валюты / CGNX
Назад в Рынок акций США

CGNX: Cognex Corporation

44.24 USD 0.08 (0.18%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CGNX за сегодня изменился на 0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 43.72, а максимальная — 44.33.

Следите за динамикой Cognex Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CGNX

Дневной диапазон
43.72 44.33
Годовой диапазон
22.67 45.22
Предыдущее закрытие
44.16
Open
44.14
Bid
44.24
Ask
44.54
Low
43.72
High
44.33
Объем
3.882 K
Дневное изменение
0.18%
Месячное изменение
2.86%
6-месячное изменение
48.86%
Годовое изменение
10.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.