Devises / CGNX
CGNX: Cognex Corporation
46.48 USD 0.29 (0.63%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CGNX a changé de 0.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.71 et à un maximum de 46.50.
Suivez la dynamique Cognex Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CGNX Nouvelles
- L’action Cognex atteint son plus haut niveau sur 52 semaines à 45,25 USD
- Seagate's Growth Runway Extends With Large Data Center Investments (NASDAQ:STX)
- TDV: Technology Dashboard For September
- JPM initie la couverture de Cognex avec une perspective Neutre, voit un potentiel d’IA mais des risques à court terme
- 3 Brilliant Growth Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- 7 No-Brainer Robotics Stocks to Buy Right Now
- Brain-Inspired AI Is Coming Faster Than You Think
- Is Coherent Well-Positioned to Sail Through the EV Wave?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Cognex Corporation stock hits 52-week high at 44.42 USD
- Cognex Corporation stock hits 52-week high at 44.19 USD
- 3 Underdog Stocks That Could Outperform the Market in the Second Half of 2025
- Cognex Stock Q2: Caution Warranted Given Macro Uncertainty (NASDAQ:CGNX)
- DA Davidson raises Cognex stock price target to $35 on demand cycle bottoming
- Telefonica's Q2 Earnings Match, Top Line Misses Estimates & Slides Y/Y
- ITRI Q2 Earnings Beat, Sales Lag, Stock Sinks 10% on Mixed Outlook
- This AppFolio Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Cognex (NASDAQ:CGNX), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- KeyBanc upgrades Cognex stock rating to Overweight on strong outlook
- Cognex stock price target raised to $45 by Needham on positive Q2 results
- Cognex (CGNX) Q2 Revenue Rises 4%
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
Range quotidien
45.71 46.50
Range Annuel
22.67 46.50
- Clôture Précédente
- 46.19
- Ouverture
- 46.05
- Bid
- 46.48
- Ask
- 46.78
- Plus Bas
- 45.71
- Plus Haut
- 46.50
- Volume
- 4.865 K
- Changement quotidien
- 0.63%
- Changement Mensuel
- 8.07%
- Changement à 6 Mois
- 56.39%
- Changement Annuel
- 15.62%
20 septembre, samedi