CGNX: Cognex Corporation
44.08 USD 0.16 (0.36%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CGNX de hoy ha cambiado un -0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 43.42, mientras que el máximo ha alcanzado 44.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cognex Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CGNX News
- Seagate's Growth Runway Extends With Large Data Center Investments (NASDAQ:STX)
- TDV: Technology Dashboard For September
- JPM starts Cognex with Neutral view, sees AI potential but near-term risks
- 3 Brilliant Growth Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- 7 No-Brainer Robotics Stocks to Buy Right Now
- Brain-Inspired AI Is Coming Faster Than You Think
- Cognex stock hits 52-week high at $45.09
- Is Coherent Well-Positioned to Sail Through the EV Wave?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Cognex Corporation stock hits 52-week high at 44.42 USD
- Cognex Corporation stock hits 52-week high at 44.19 USD
- 3 Underdog Stocks That Could Outperform the Market in the Second Half of 2025
- Cognex Stock Q2: Caution Warranted Given Macro Uncertainty (NASDAQ:CGNX)
- DA Davidson raises Cognex stock price target to $35 on demand cycle bottoming
- Telefonica's Q2 Earnings Match, Top Line Misses Estimates & Slides Y/Y
- ITRI Q2 Earnings Beat, Sales Lag, Stock Sinks 10% on Mixed Outlook
- This AppFolio Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Friday - Cognex (NASDAQ:CGNX), AppFolio (NASDAQ:APPF)
- KeyBanc upgrades Cognex stock rating to Overweight on strong outlook
- Cognex stock price target raised to $45 by Needham on positive Q2 results
- Cognex (CGNX) Q2 Revenue Rises 4%
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Cognex stock rises as UBS reiterates Buy rating on cost containment
Rango diario
43.42 44.70
Rango anual
22.67 45.22
- Cierres anteriores
- 44.24
- Open
- 44.25
- Bid
- 44.08
- Ask
- 44.38
- Low
- 43.42
- High
- 44.70
- Volumen
- 3.215 K
- Cambio diario
- -0.36%
- Cambio mensual
- 2.49%
- Cambio a 6 meses
- 48.32%
- Cambio anual
- 9.65%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B