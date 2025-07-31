KurseKategorien
CGNX: Cognex Corporation

46.19 USD 2.11 (4.79%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CGNX hat sich für heute um 4.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.45 bis zu einem Hoch von 46.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cognex Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
44.45 46.38
Jahresspanne
22.67 46.38
Vorheriger Schlusskurs
44.08
Eröffnung
44.70
Bid
46.19
Ask
46.49
Tief
44.45
Hoch
46.38
Volumen
6.814 K
Tagesänderung
4.79%
Monatsänderung
7.39%
6-Monatsänderung
55.42%
Jahresänderung
14.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K