CGNX: Cognex Corporation
46.19 USD 2.11 (4.79%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CGNX hat sich für heute um 4.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 44.45 bis zu einem Hoch von 46.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cognex Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
44.45 46.38
Jahresspanne
22.67 46.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 44.08
- Eröffnung
- 44.70
- Bid
- 46.19
- Ask
- 46.49
- Tief
- 44.45
- Hoch
- 46.38
- Volumen
- 6.814 K
- Tagesänderung
- 4.79%
- Monatsänderung
- 7.39%
- 6-Monatsänderung
- 55.42%
- Jahresänderung
- 14.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K