Moedas / CCEP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CCEP: Coca-Cola Europacific Partners plc
90.52 USD 1.76 (1.98%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CCEP para hoje mudou para 1.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 89.24 e o mais alto foi 90.71.
Veja a dinâmica do par de moedas Coca-Cola Europacific Partners plc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCEP Notícias
- Coca-Cola Europacific Partners recompra 53.064 ações
- Coca-Cola Europacific Partners repurchases 53,064 shares
- Coca-Cola Europacific Partners faces limited impact from UK energy drink ban: Jeff
- Coca-Cola Europacific Partners continues share buyback with recent purchases
- Coca-Cola Europacific Partners buys back 17,949 shares in London
- Coca-Cola Europacific Partners buys back shares on multiple exchanges
- Coca-Cola Europacific Partners repurchases over 49,000 shares
- Coca-Cola Europacific Partners launches third tranche of share buyback program
- Ave Maria Bond Fund Q2 2025 Commentary (AVEFX)
- Ave Maria Rising Dividend Fund Q2 2025 Commentary (AVEDX)
- Morgan Stanley downgrades Coca-Cola bottler CCEP on ’balanced risk-reward’ profile
- Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FTSE 100 today: Index moves up, pound strengthens; Tullow Oil slumps, Hiscox rises
- Coca-Cola Europacific Partners tumbles after lowering revenue guidance
- Coca-Cola Europacific Partners repurchases nearly 40,000 shares
- QQQ ETF News, 7/30/2025 - TipRanks.com
- Coca-Cola Europacific Partners continues share buyback with new repurchases
- Coca-Cola Europacific Partners continues share buyback with latest share repurchases
- Coca-Cola Europacific Partners buys back 53,638 shares
- Coca-Cola Europacific Partners repurchases over 52,000 shares
- Coca-Cola Europacific Partners continues share buyback with latest purchases
- Vita Coco Stock Near All-Time High Amid Thriving Health, Energy Drink Sales
- NYLI Income Builder Fund Q1 2025 Commentary
- Coca-Cola Europacific Partners applies for block listing of 17,000 shares
Faixa diária
89.24 90.71
Faixa anual
73.40 100.67
- Fechamento anterior
- 88.76
- Open
- 89.41
- Bid
- 90.52
- Ask
- 90.82
- Low
- 89.24
- High
- 90.71
- Volume
- 4.712 K
- Mudança diária
- 1.98%
- Mudança mensal
- 3.03%
- Mudança de 6 meses
- 4.18%
- Mudança anual
- 15.47%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh