CCEP: Coca-Cola Europacific Partners plc
90.52 USD 1.76 (1.98%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CCEP de hoy ha cambiado un 1.98%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 89.24, mientras que el máximo ha alcanzado 90.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Coca-Cola Europacific Partners plc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CCEP News
Rango diario
89.24 90.71
Rango anual
73.40 100.67
- Cierres anteriores
- 88.76
- Open
- 89.41
- Bid
- 90.52
- Ask
- 90.82
- Low
- 89.24
- High
- 90.71
- Volumen
- 4.712 K
- Cambio diario
- 1.98%
- Cambio mensual
- 3.03%
- Cambio a 6 meses
- 4.18%
- Cambio anual
- 15.47%
