88.76 USD 0.06 (0.07%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CCEP за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.63, а максимальная — 89.02.

Следите за динамикой Coca-Cola Europacific Partners plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
87.63 89.02
Годовой диапазон
73.40 100.67
Предыдущее закрытие
88.70
Open
88.23
Bid
88.76
Ask
89.06
Low
87.63
High
89.02
Объем
3.715 K
Дневное изменение
0.07%
Месячное изменение
1.02%
6-месячное изменение
2.15%
Годовое изменение
13.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.