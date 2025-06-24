Валюты / CCEP
CCEP: Coca-Cola Europacific Partners plc
88.76 USD 0.06 (0.07%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CCEP за сегодня изменился на 0.07%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.63, а максимальная — 89.02.
Следите за динамикой Coca-Cola Europacific Partners plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
87.63 89.02
Годовой диапазон
73.40 100.67
- Предыдущее закрытие
- 88.70
- Open
- 88.23
- Bid
- 88.76
- Ask
- 89.06
- Low
- 87.63
- High
- 89.02
- Объем
- 3.715 K
- Дневное изменение
- 0.07%
- Месячное изменение
- 1.02%
- 6-месячное изменение
- 2.15%
- Годовое изменение
- 13.23%
