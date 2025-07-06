통화 / CCEP
CCEP: Coca-Cola Europacific Partners plc
89.94 USD 0.83 (0.93%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CCEP 환율이 오늘 0.93%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 89.22이고 고가는 90.14이었습니다.
Coca-Cola Europacific Partners plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CCEP News
일일 변동 비율
89.22 90.14
년간 변동
73.40 100.67
- 이전 종가
- 89.11
- 시가
- 89.58
- Bid
- 89.94
- Ask
- 90.24
- 저가
- 89.22
- 고가
- 90.14
- 볼륨
- 4.097 K
- 일일 변동
- 0.93%
- 월 변동
- 2.37%
- 6개월 변동
- 3.51%
- 년간 변동율
- 14.73%
