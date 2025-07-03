通貨 / CCEP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CCEP: Coca-Cola Europacific Partners plc
89.11 USD 1.41 (1.56%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CCEPの今日の為替レートは、-1.56%変化しました。日中、通貨は1あたり89.07の安値と90.68の高値で取引されました。
Coca-Cola Europacific Partners plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CCEP News
- コカ・コーラ・ユーロパシフィック・パートナーズが53,064株を自社株買い
- Coca-Cola Europacific Partners repurchases 53,064 shares
- Coca-Cola Europacific Partners faces limited impact from UK energy drink ban: Jeff
- Coca-Cola Europacific Partners continues share buyback with recent purchases
- Coca-Cola Europacific Partners buys back 17,949 shares in London
- Coca-Cola Europacific Partners buys back shares on multiple exchanges
- Coca-Cola Europacific Partners repurchases over 49,000 shares
- Coca-Cola Europacific Partners launches third tranche of share buyback program
- Ave Maria Bond Fund Q2 2025 Commentary (AVEFX)
- Ave Maria Rising Dividend Fund Q2 2025 Commentary (AVEDX)
- Morgan Stanley downgrades Coca-Cola bottler CCEP on ’balanced risk-reward’ profile
- Coca-Cola Europacific Partners PLC (CCEP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- FTSE 100 today: Index moves up, pound strengthens; Tullow Oil slumps, Hiscox rises
- Coca-Cola Europacific Partners tumbles after lowering revenue guidance
- Coca-Cola Europacific Partners repurchases nearly 40,000 shares
- QQQ ETF News, 7/30/2025 - TipRanks.com
- Coca-Cola Europacific Partners continues share buyback with new repurchases
- Coca-Cola Europacific Partners continues share buyback with latest share repurchases
- Coca-Cola Europacific Partners buys back 53,638 shares
- Coca-Cola Europacific Partners repurchases over 52,000 shares
- Coca-Cola Europacific Partners continues share buyback with latest purchases
- Vita Coco Stock Near All-Time High Amid Thriving Health, Energy Drink Sales
- NYLI Income Builder Fund Q1 2025 Commentary
- Coca-Cola Europacific Partners applies for block listing of 17,000 shares
1日のレンジ
89.07 90.68
1年のレンジ
73.40 100.67
- 以前の終値
- 90.52
- 始値
- 90.18
- 買値
- 89.11
- 買値
- 89.41
- 安値
- 89.07
- 高値
- 90.68
- 出来高
- 2.690 K
- 1日の変化
- -1.56%
- 1ヶ月の変化
- 1.42%
- 6ヶ月の変化
- 2.55%
- 1年の変化
- 13.68%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B