CCEP: Coca-Cola Europacific Partners plc
89.11 USD 1.41 (1.56%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CCEP hat sich für heute um -1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 89.07 bis zu einem Hoch von 90.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die Coca-Cola Europacific Partners plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
89.07 90.68
Jahresspanne
73.40 100.67
- Vorheriger Schlusskurs
- 90.52
- Eröffnung
- 90.18
- Bid
- 89.11
- Ask
- 89.41
- Tief
- 89.07
- Hoch
- 90.68
- Volumen
- 2.690 K
- Tagesänderung
- -1.56%
- Monatsänderung
- 1.42%
- 6-Monatsänderung
- 2.55%
- Jahresänderung
- 13.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K