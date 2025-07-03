KurseKategorien
Währungen / CCEP
Zurück zum Aktien

CCEP: Coca-Cola Europacific Partners plc

89.11 USD 1.41 (1.56%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CCEP hat sich für heute um -1.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 89.07 bis zu einem Hoch von 90.68 gehandelt.

Verfolgen Sie die Coca-Cola Europacific Partners plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CCEP News

Tagesspanne
89.07 90.68
Jahresspanne
73.40 100.67
Vorheriger Schlusskurs
90.52
Eröffnung
90.18
Bid
89.11
Ask
89.41
Tief
89.07
Hoch
90.68
Volumen
2.690 K
Tagesänderung
-1.56%
Monatsänderung
1.42%
6-Monatsänderung
2.55%
Jahresänderung
13.68%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K