货币 / CCEP
CCEP: Coca-Cola Europacific Partners plc
88.76 USD 0.06 (0.07%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CCEP汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点87.63和高点89.02进行交易。
关注Coca-Cola Europacific Partners plc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
87.63 89.02
年范围
73.40 100.67
- 前一天收盘价
- 88.70
- 开盘价
- 88.23
- 卖价
- 88.76
- 买价
- 89.06
- 最低价
- 87.63
- 最高价
- 89.02
- 交易量
- 3.715 K
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 1.02%
- 6个月变化
- 2.15%
- 年变化
- 13.23%
