CCEP: Coca-Cola Europacific Partners plc
89.94 USD 0.83 (0.93%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CCEP ha avuto una variazione del 0.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 89.22 e ad un massimo di 90.14.
Segui le dinamiche di Coca-Cola Europacific Partners plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
89.22 90.14
Intervallo Annuale
73.40 100.67
- Chiusura Precedente
- 89.11
- Apertura
- 89.58
- Bid
- 89.94
- Ask
- 90.24
- Minimo
- 89.22
- Massimo
- 90.14
- Volume
- 4.097 K
- Variazione giornaliera
- 0.93%
- Variazione Mensile
- 2.37%
- Variazione Semestrale
- 3.51%
- Variazione Annuale
- 14.73%
20 settembre, sabato