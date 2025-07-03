QuotazioniSezioni
CCEP: Coca-Cola Europacific Partners plc

89.94 USD 0.83 (0.93%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CCEP ha avuto una variazione del 0.93% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 89.22 e ad un massimo di 90.14.

Segui le dinamiche di Coca-Cola Europacific Partners plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
89.22 90.14
Intervallo Annuale
73.40 100.67
Chiusura Precedente
89.11
Apertura
89.58
Bid
89.94
Ask
90.24
Minimo
89.22
Massimo
90.14
Volume
4.097 K
Variazione giornaliera
0.93%
Variazione Mensile
2.37%
Variazione Semestrale
3.51%
Variazione Annuale
14.73%
20 settembre, sabato