CANQ: Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF
A taxa do CANQ para hoje mudou para -0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.98 e o mais alto foi 30.08.
Veja a dinâmica do par de moedas Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CANQ hoje?
Hoje Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) está avaliado em 30.08. O instrumento é negociado dentro de -0.20%, o fechamento de ontem foi 30.14, e o volume de negociação atingiu 2. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CANQ em tempo real.
As ações de Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF pagam dividendos?
Atualmente Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF está avaliado em 30.08. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 13.42% e USD. Monitore os movimentos de CANQ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CANQ?
Você pode comprar ações de Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) pelo preço atual 30.08. Ordens geralmente são executadas perto de 30.08 ou 30.38, enquanto 2 e 0.33% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CANQ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CANQ?
Investir em Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF envolve considerar a faixa anual 25.11 - 30.82 e o preço atual 30.08. Muitos comparam 3.40% e 13.21% antes de enviar ordens em 30.08 ou 30.38. Estude as mudanças diárias de preço de CANQ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF?
O maior preço de Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) no último ano foi 30.82. As ações oscilaram bastante dentro de 25.11 - 30.82, e a comparação com 30.14 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF?
O menor preço de Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) no ano foi 25.11. A comparação com o preço atual 30.08 e 25.11 - 30.82 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CANQ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CANQ?
No passado Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 30.14 e 13.42% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 30.14
- Open
- 29.98
- Bid
- 30.08
- Ask
- 30.38
- Low
- 29.98
- High
- 30.08
- Volume
- 2
- Mudança diária
- -0.20%
- Mudança mensal
- 3.40%
- Mudança de 6 meses
- 13.21%
- Mudança anual
- 13.42%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8