CANQ: Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF
Le taux de change de CANQ a changé de 0.67% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 30.02 et à un maximum de 30.18.
Suivez la dynamique Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CANQ aujourd'hui ?
L'action Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF est cotée à 30.14 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.67%, a clôturé hier à 29.94 et son volume d'échange a atteint 62. Le graphique en temps réel du cours de CANQ présente ces mises à jour.
L'action Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF verse-t-elle des dividendes ?
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF est actuellement valorisé à 30.14. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 13.65% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CANQ.
Comment acheter des actions CANQ ?
Vous pouvez acheter des actions Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF au cours actuel de 30.14. Les ordres sont généralement placés à proximité de 30.14 ou de 30.44, le 62 et le -0.03% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CANQ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CANQ ?
Investir dans Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.11 - 30.82 et le prix actuel 30.14. Beaucoup comparent 3.61% et 13.44% avant de passer des ordres à 30.14 ou 30.44. Consultez le graphique du cours de CANQ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF ?
Le cours le plus élevé de Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF l'année dernière était 30.82. Au cours de 25.11 - 30.82, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 29.94 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF ?
Le cours le plus bas de Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) sur l'année a été 25.11. Sa comparaison avec 30.14 et 25.11 - 30.82 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CANQ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CANQ a-t-elle été divisée ?
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 29.94 et 13.65% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 29.94
- Ouverture
- 30.15
- Bid
- 30.14
- Ask
- 30.44
- Plus Bas
- 30.02
- Plus Haut
- 30.18
- Volume
- 62
- Changement quotidien
- 0.67%
- Changement Mensuel
- 3.61%
- Changement à 6 Mois
- 13.44%
- Changement Annuel
- 13.65%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8