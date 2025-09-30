- 概要
CANQ: Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF
CANQの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり29.98の安値と30.08の高値で取引されました。
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
CANQ株の現在の価格は？
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETFの株価は本日30.08です。-0.20%内で取引され、前日の終値は30.14、取引量は2に達しました。CANQのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETFの株は配当を出しますか？
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETFの現在の価格は30.08です。配当方針は会社によりますが、投資家は13.42%やUSDにも注目します。CANQの動きはライブチャートで確認できます。
CANQ株を買う方法は？
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETFの株は現在30.08で購入可能です。注文は通常30.08または30.38付近で行われ、2や0.33%が市場の動きを示します。CANQの最新情報はライブチャートで確認できます。
CANQ株に投資する方法は？
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETFへの投資では、年間の値幅25.11 - 30.82と現在の30.08を考慮します。注文は多くの場合30.08や30.38で行われる前に、3.40%や13.21%と比較されます。CANQの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETFの株の最高値は？
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETFの過去1年の最高値は30.82でした。25.11 - 30.82内で株価は大きく変動し、30.14と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETFの株の最低値は？
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF(CANQ)の年間最安値は25.11でした。現在の30.08や25.11 - 30.82と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CANQの動きはライブチャートで確認できます。
CANQの株式分割はいつ行われましたか？
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、30.14、13.42%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 30.14
- 始値
- 29.98
- 買値
- 30.08
- 買値
- 30.38
- 安値
- 29.98
- 高値
- 30.08
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -0.20%
- 1ヶ月の変化
- 3.40%
- 6ヶ月の変化
- 13.21%
- 1年の変化
- 13.42%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8