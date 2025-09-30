QuotazioniSezioni
Valute / CANQ
Tornare a Azioni

CANQ: Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

30.14 USD 0.20 (0.67%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CANQ ha avuto una variazione del 0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.02 e ad un massimo di 30.18.

Segui le dinamiche di Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CANQ oggi?

Oggi le azioni Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF sono prezzate a 30.14. Viene scambiato all'interno di 0.67%, la chiusura di ieri è stata 29.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 62. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CANQ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF pagano dividendi?

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF è attualmente valutato a 30.14. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.65% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CANQ.

Come acquistare azioni CANQ?

Puoi acquistare azioni Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF al prezzo attuale di 30.14. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 30.14 o 30.44, mentre 62 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CANQ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CANQ?

Investire in Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 25.11 - 30.82 e il prezzo attuale 30.14. Molti confrontano 3.61% e 13.44% prima di effettuare ordini su 30.14 o 30.44. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CANQ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF?

Il prezzo massimo di Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF nell'ultimo anno è stato 30.82. All'interno di 25.11 - 30.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 29.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF?

Il prezzo più basso di Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) nel corso dell'anno è stato 25.11. Confrontandolo con gli attuali 30.14 e 25.11 - 30.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CANQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CANQ?

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 29.94 e 13.65%.

Intervallo Giornaliero
30.02 30.18
Intervallo Annuale
25.11 30.82
Chiusura Precedente
29.94
Apertura
30.15
Bid
30.14
Ask
30.44
Minimo
30.02
Massimo
30.18
Volume
62
Variazione giornaliera
0.67%
Variazione Mensile
3.61%
Variazione Semestrale
13.44%
Variazione Annuale
13.65%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8