CANQ: Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF
Il tasso di cambio CANQ ha avuto una variazione del 0.67% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 30.02 e ad un massimo di 30.18.
Segui le dinamiche di Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CANQ oggi?
Oggi le azioni Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF sono prezzate a 30.14. Viene scambiato all'interno di 0.67%, la chiusura di ieri è stata 29.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 62. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CANQ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF pagano dividendi?
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF è attualmente valutato a 30.14. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 13.65% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CANQ.
Come acquistare azioni CANQ?
Puoi acquistare azioni Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF al prezzo attuale di 30.14. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 30.14 o 30.44, mentre 62 e -0.03% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CANQ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CANQ?
Investire in Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF implica considerare l'intervallo annuale 25.11 - 30.82 e il prezzo attuale 30.14. Molti confrontano 3.61% e 13.44% prima di effettuare ordini su 30.14 o 30.44. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CANQ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF?
Il prezzo massimo di Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF nell'ultimo anno è stato 30.82. All'interno di 25.11 - 30.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 29.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF?
Il prezzo più basso di Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) nel corso dell'anno è stato 25.11. Confrontandolo con gli attuali 30.14 e 25.11 - 30.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CANQ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CANQ?
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 29.94 e 13.65%.
- Chiusura Precedente
- 29.94
- Apertura
- 30.15
- Bid
- 30.14
- Ask
- 30.44
- Minimo
- 30.02
- Massimo
- 30.18
- Volume
- 62
- Variazione giornaliera
- 0.67%
- Variazione Mensile
- 3.61%
- Variazione Semestrale
- 13.44%
- Variazione Annuale
- 13.65%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8