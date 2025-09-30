- Panorámica
CANQ: Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF
El tipo de cambio de CANQ de hoy ha cambiado un -0.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.98, mientras que el máximo ha alcanzado 30.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CANQ hoy?
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) se evalúa hoy en 30.08. El instrumento se negocia dentro de -0.20%; el cierre de ayer ha sido 30.14 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CANQ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF?
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF se evalúa actualmente en 30.08. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 13.42% y USD. Monitoree los movimientos de CANQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CANQ?
Puede comprar acciones de Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) al precio actual de 30.08. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 30.08 o 30.38, mientras que 2 y 0.33% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CANQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CANQ?
Invertir en Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF implica tener en cuenta el rango anual 25.11 - 30.82 y el precio actual 30.08. Muchos comparan 3.40% y 13.21% antes de colocar órdenes en 30.08 o 30.38. Estudie los cambios diarios de precios de CANQ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF?
El precio más alto de Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) en el último año ha sido 30.82. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.11 - 30.82, una comparación con 30.14 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF?
El precio más bajo de Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) para el año ha sido 25.11. La comparación con los actuales 30.08 y 25.11 - 30.82 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CANQ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CANQ?
En el pasado, Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 30.14 y 13.42% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 30.14
- Open
- 29.98
- Bid
- 30.08
- Ask
- 30.38
- Low
- 29.98
- High
- 30.08
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -0.20%
- Cambio mensual
- 3.40%
- Cambio a 6 meses
- 13.21%
- Cambio anual
- 13.42%
