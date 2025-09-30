КотировкиРазделы
CANQ: Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

30.14 USD 0.20 (0.67%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CANQ за сегодня изменился на 0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.02, а максимальная — 30.18.

Следите за динамикой Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CANQ сегодня?

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) сегодня оценивается на уровне 30.14. Инструмент торгуется в пределах 0.67%, вчерашнее закрытие составило 29.94, а торговый объем достиг 62. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CANQ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF?

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF в настоящее время оценивается в 30.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.65% и USD. Отслеживайте движения CANQ на графике в реальном времени.

Как купить акции CANQ?

Вы можете купить акции Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) по текущей цене 30.14. Ордера обычно размещаются около 30.14 или 30.44, тогда как 62 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CANQ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CANQ?

Инвестирование в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF предполагает учет годового диапазона 25.11 - 30.82 и текущей цены 30.14. Многие сравнивают 3.61% и 13.44% перед размещением ордеров на 30.14 или 30.44. Изучайте ежедневные изменения цены CANQ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF?

Самая высокая цена Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) за последний год составила 30.82. Акции заметно колебались в пределах 25.11 - 30.82, сравнение с 29.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF?

Самая низкая цена Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) за год составила 25.11. Сравнение с текущими 30.14 и 25.11 - 30.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CANQ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CANQ?

В прошлом Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.94 и 13.65% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
30.02 30.18
Годовой диапазон
25.11 30.82
Предыдущее закрытие
29.94
Open
30.15
Bid
30.14
Ask
30.44
Low
30.02
High
30.18
Объем
62
Дневное изменение
0.67%
Месячное изменение
3.61%
6-месячное изменение
13.44%
Годовое изменение
13.65%
