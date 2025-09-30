- Обзор рынка
CANQ: Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF
Курс CANQ за сегодня изменился на 0.67%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.02, а максимальная — 30.18.
Следите за динамикой Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CANQ сегодня?
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) сегодня оценивается на уровне 30.14. Инструмент торгуется в пределах 0.67%, вчерашнее закрытие составило 29.94, а торговый объем достиг 62. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CANQ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF?
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF в настоящее время оценивается в 30.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 13.65% и USD. Отслеживайте движения CANQ на графике в реальном времени.
Как купить акции CANQ?
Вы можете купить акции Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) по текущей цене 30.14. Ордера обычно размещаются около 30.14 или 30.44, тогда как 62 и -0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CANQ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CANQ?
Инвестирование в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF предполагает учет годового диапазона 25.11 - 30.82 и текущей цены 30.14. Многие сравнивают 3.61% и 13.44% перед размещением ордеров на 30.14 или 30.44. Изучайте ежедневные изменения цены CANQ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF?
Самая высокая цена Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) за последний год составила 30.82. Акции заметно колебались в пределах 25.11 - 30.82, сравнение с 29.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF?
Самая низкая цена Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) за год составила 25.11. Сравнение с текущими 30.14 и 25.11 - 30.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CANQ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CANQ?
В прошлом Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.94 и 13.65% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.94
- Open
- 30.15
- Bid
- 30.14
- Ask
- 30.44
- Low
- 30.02
- High
- 30.18
- Объем
- 62
- Дневное изменение
- 0.67%
- Месячное изменение
- 3.61%
- 6-месячное изменение
- 13.44%
- Годовое изменение
- 13.65%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8