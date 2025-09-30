报价部分
货币 / CANQ
回到股票

CANQ: Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

30.14 USD 0.20 (0.67%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日CANQ汇率已更改0.67%。当日，交易品种以低点30.02和高点30.18进行交易。

关注Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CANQ股票今天的价格是多少？

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF股票今天的定价为30.14。它在0.67%范围内交易，昨天的收盘价为29.94，交易量达到62。CANQ的实时价格图表显示了这些更新。

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF股票是否支付股息？

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF目前的价值为30.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.65%和USD。实时查看图表以跟踪CANQ走势。

如何购买CANQ股票？

您可以以30.14的当前价格购买Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF股票。订单通常设置在30.14或30.44附近，而62和-0.03%显示市场活动。立即关注CANQ的实时图表更新。

如何投资CANQ股票？

投资Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF需要考虑年度范围25.11 - 30.82和当前价格30.14。许多人在以30.14或30.44下订单之前，会比较3.61%和。实时查看CANQ价格图表，了解每日变化。

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF的最高价格是30.82。在25.11 - 30.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF的绩效。

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF股票的最低价格是多少？

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF（CANQ）的最低价格为25.11。将其与当前的30.14和25.11 - 30.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CANQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CANQ股票是什么时候拆分的？

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.94和13.65%中可见。

日范围
30.02 30.18
年范围
25.11 30.82
前一天收盘价
29.94
开盘价
30.15
卖价
30.14
买价
30.44
最低价
30.02
最高价
30.18
交易量
62
日变化
0.67%
月变化
3.61%
6个月变化
13.44%
年变化
13.65%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8