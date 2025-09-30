CANQ: Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF
今日CANQ汇率已更改0.67%。当日，交易品种以低点30.02和高点30.18进行交易。
关注Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
CANQ股票今天的价格是多少？
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF股票今天的定价为30.14。它在0.67%范围内交易，昨天的收盘价为29.94，交易量达到62。CANQ的实时价格图表显示了这些更新。
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF股票是否支付股息？
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF目前的价值为30.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注13.65%和USD。实时查看图表以跟踪CANQ走势。
如何购买CANQ股票？
您可以以30.14的当前价格购买Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF股票。订单通常设置在30.14或30.44附近，而62和-0.03%显示市场活动。立即关注CANQ的实时图表更新。
如何投资CANQ股票？
投资Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF需要考虑年度范围25.11 - 30.82和当前价格30.14。许多人在以30.14或30.44下订单之前，会比较3.61%和。实时查看CANQ价格图表，了解每日变化。
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF的最高价格是30.82。在25.11 - 30.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF的绩效。
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF股票的最低价格是多少？
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF（CANQ）的最低价格为25.11。将其与当前的30.14和25.11 - 30.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CANQ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CANQ股票是什么时候拆分的？
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.94和13.65%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.94
- 开盘价
- 30.15
- 卖价
- 30.14
- 买价
- 30.44
- 最低价
- 30.02
- 最高价
- 30.18
- 交易量
- 62
- 日变化
- 0.67%
- 月变化
- 3.61%
- 6个月变化
- 13.44%
- 年变化
- 13.65%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8