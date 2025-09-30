KurseKategorien
Währungen / CANQ
Zurück zum Aktien

CANQ: Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

30.07 USD 0.07 (0.23%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CANQ hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.98 bis zu einem Hoch von 30.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CANQ heute?

Die Aktie von Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) notiert heute bei 30.07. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.23% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 30.14 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von CANQ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CANQ Dividenden?

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF wird derzeit mit 30.07 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CANQ zu verfolgen.

Wie kaufe ich CANQ-Aktien?

Sie können Aktien von Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) zum aktuellen Kurs von 30.07 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 30.07 oder 30.37 platziert, während 6 und 0.30% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CANQ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CANQ-Aktien?

Bei einer Investition in Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF müssen die jährliche Spanne 25.11 - 30.82 und der aktuelle Kurs 30.07 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.37% und 13.17%, bevor sie Orders zu 30.07 oder 30.37 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CANQ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF?

Der höchste Kurs von Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) im vergangenen Jahr lag bei 30.82. Innerhalb von 25.11 - 30.82 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 30.14 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF?

Der niedrigste Kurs von Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) im Laufe des Jahres betrug 25.11. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 30.07 und der Spanne 25.11 - 30.82 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CANQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CANQ statt?

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 30.14 und 13.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
29.98 30.08
Jahresspanne
25.11 30.82
Vorheriger Schlusskurs
30.14
Eröffnung
29.98
Bid
30.07
Ask
30.37
Tief
29.98
Hoch
30.08
Volumen
6
Tagesänderung
-0.23%
Monatsänderung
3.37%
6-Monatsänderung
13.17%
Jahresänderung
13.39%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8