CANQ: Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF
Der Wechselkurs von CANQ hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.98 bis zu einem Hoch von 30.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von CANQ heute?
Die Aktie von Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) notiert heute bei 30.07. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.23% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 30.14 und das Handelsvolumen erreichte 6. Das Live-Chart von CANQ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie CANQ Dividenden?
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF wird derzeit mit 30.07 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 13.39% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CANQ zu verfolgen.
Wie kaufe ich CANQ-Aktien?
Sie können Aktien von Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) zum aktuellen Kurs von 30.07 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 30.07 oder 30.37 platziert, während 6 und 0.30% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CANQ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in CANQ-Aktien?
Bei einer Investition in Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF müssen die jährliche Spanne 25.11 - 30.82 und der aktuelle Kurs 30.07 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.37% und 13.17%, bevor sie Orders zu 30.07 oder 30.37 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CANQ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF?
Der höchste Kurs von Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) im vergangenen Jahr lag bei 30.82. Innerhalb von 25.11 - 30.82 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 30.14 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) im Laufe des Jahres betrug 25.11. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 30.07 und der Spanne 25.11 - 30.82 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CANQ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von CANQ statt?
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 30.14 und 13.39% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.14
- Eröffnung
- 29.98
- Bid
- 30.07
- Ask
- 30.37
- Tief
- 29.98
- Hoch
- 30.08
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- 3.37%
- 6-Monatsänderung
- 13.17%
- Jahresänderung
- 13.39%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8