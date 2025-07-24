Moedas / AMP
AMP: Ameriprise Financial Inc
486.15 USD 0.02 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AMP para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 482.41 e o mais alto foi 493.43.
Veja a dinâmica do par de moedas Ameriprise Financial Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
482.41 493.43
Faixa anual
396.14 582.05
- Fechamento anterior
- 486.13
- Open
- 486.52
- Bid
- 486.15
- Ask
- 486.45
- Low
- 482.41
- High
- 493.43
- Volume
- 1.235 K
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -3.92%
- Mudança de 6 meses
- 0.96%
- Mudança anual
- 3.61%
