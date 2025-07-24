QuotazioniSezioni
Valute / AMP
AMP: Ameriprise Financial Inc

489.41 USD 1.91 (0.39%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AMP ha avuto una variazione del -0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 486.34 e ad un massimo di 491.08.

Segui le dinamiche di Ameriprise Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

AMP News

Intervallo Giornaliero
486.34 491.08
Intervallo Annuale
396.14 582.05
Chiusura Precedente
491.32
Apertura
490.63
Bid
489.41
Ask
489.71
Minimo
486.34
Massimo
491.08
Volume
1.102 K
Variazione giornaliera
-0.39%
Variazione Mensile
-3.28%
Variazione Semestrale
1.64%
Variazione Annuale
4.31%
20 settembre, sabato