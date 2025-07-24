Valute / AMP
AMP: Ameriprise Financial Inc
489.41 USD 1.91 (0.39%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio AMP ha avuto una variazione del -0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 486.34 e ad un massimo di 491.08.
Segui le dinamiche di Ameriprise Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
486.34 491.08
Intervallo Annuale
396.14 582.05
- Chiusura Precedente
- 491.32
- Apertura
- 490.63
- Bid
- 489.41
- Ask
- 489.71
- Minimo
- 486.34
- Massimo
- 491.08
- Volume
- 1.102 K
- Variazione giornaliera
- -0.39%
- Variazione Mensile
- -3.28%
- Variazione Semestrale
- 1.64%
- Variazione Annuale
- 4.31%
20 settembre, sabato