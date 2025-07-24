통화 / AMP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AMP: Ameriprise Financial Inc
489.41 USD 1.91 (0.39%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AMP 환율이 오늘 -0.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 486.34이고 고가는 491.08이었습니다.
Ameriprise Financial Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMP News
- 호주 AMP 주식, 집단소송 합의로 상승
- Australia’s AMP shares rise on class action settlement
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.43%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.28%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.14%
- Never mind Wall Street records, investors rethink US market supremacy
- RBC Capital raises Ameriprise Financial price target to $601 on solid fundamentals
- Is the Options Market Predicting a Spike in Ameriprise Financial Stock?
- Ameriprise Stock: Attractive With Rising Markets And Buybacks (NYSE:AMP)
- Fidelity Growth Strategies Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FDEGX)
- Earnings Summary on Ameriprise Financial
- Why Ameriprise Financial Services (AMP) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.49%
- Ameriprise (AMP) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ameriprise Financial, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AMP)
- Ameriprise Financial, Inc. (AMP) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Ameriprise Financial shares fall as net flows decline sharply
- Ameriprise Q2 Earnings Beat on Higher Revenues & AUM Growth
- Ameriprise (AMP) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Ameriprise Financial Services (AMP) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Ameriprise Financial’s quarterly profit rises on higher fee income
- Ameriprise Q2 2025 slides: 7% EPS growth amid market volatility, shares dip
- Ameriprise Financial earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Ameriprise Financial declares $1.60 quarterly dividend
일일 변동 비율
486.34 491.08
년간 변동
396.14 582.05
- 이전 종가
- 491.32
- 시가
- 490.63
- Bid
- 489.41
- Ask
- 489.71
- 저가
- 486.34
- 고가
- 491.08
- 볼륨
- 1.102 K
- 일일 변동
- -0.39%
- 월 변동
- -3.28%
- 6개월 변동
- 1.64%
- 년간 변동율
- 4.31%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K