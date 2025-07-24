Валюты / AMP
AMP: Ameriprise Financial Inc
486.13 USD 1.53 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AMP за сегодня изменился на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 483.63, а максимальная — 489.10.
Следите за динамикой Ameriprise Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AMP
Дневной диапазон
483.63 489.10
Годовой диапазон
396.14 582.05
- Предыдущее закрытие
- 487.66
- Open
- 485.00
- Bid
- 486.13
- Ask
- 486.43
- Low
- 483.63
- High
- 489.10
- Объем
- 719
- Дневное изменение
- -0.31%
- Месячное изменение
- -3.93%
- 6-месячное изменение
- 0.96%
- Годовое изменение
- 3.61%
