AMP: Ameriprise Financial Inc

489.41 USD 1.91 (0.39%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AMP fiyatı bugün -0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 486.34 ve Yüksek fiyatı olarak 491.08 aralığında işlem gördü.

Ameriprise Financial Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
486.34 491.08
Yıllık aralık
396.14 582.05
Önceki kapanış
491.32
Açılış
490.63
Satış
489.41
Alış
489.71
Düşük
486.34
Yüksek
491.08
Hacim
1.102 K
Günlük değişim
-0.39%
Aylık değişim
-3.28%
6 aylık değişim
1.64%
Yıllık değişim
4.31%
21 Eylül, Pazar