AMP: Ameriprise Financial Inc
486.15 USD 0.02 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AMP de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 482.41, mientras que el máximo ha alcanzado 493.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ameriprise Financial Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AMP News
Rango diario
482.41 493.43
Rango anual
396.14 582.05
- Cierres anteriores
- 486.13
- Open
- 486.52
- Bid
- 486.15
- Ask
- 486.45
- Low
- 482.41
- High
- 493.43
- Volumen
- 993
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -3.92%
- Cambio a 6 meses
- 0.96%
- Cambio anual
- 3.61%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B