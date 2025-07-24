Devises / AMP
AMP: Ameriprise Financial Inc
489.41 USD 1.91 (0.39%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AMP a changé de -0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 486.34 et à un maximum de 491.08.
Suivez la dynamique Ameriprise Financial Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
486.34 491.08
Range Annuel
396.14 582.05
- Clôture Précédente
- 491.32
- Ouverture
- 490.63
- Bid
- 489.41
- Ask
- 489.71
- Plus Bas
- 486.34
- Plus Haut
- 491.08
- Volume
- 1.102 K
- Changement quotidien
- -0.39%
- Changement Mensuel
- -3.28%
- Changement à 6 Mois
- 1.64%
- Changement Annuel
- 4.31%
20 septembre, samedi