ACAD: ACADIA Pharmaceuticals Inc
24.07 USD 0.13 (0.54%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ACAD para hoje mudou para -0.54%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.07 e o mais alto foi 24.55.
Veja a dinâmica do par de moedas ACADIA Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
24.07 24.55
Faixa anual
13.40 26.64
- Fechamento anterior
- 24.20
- Open
- 24.32
- Bid
- 24.07
- Ask
- 24.37
- Low
- 24.07
- High
- 24.55
- Volume
- 48
- Mudança diária
- -0.54%
- Mudança mensal
- -7.10%
- Mudança de 6 meses
- 45.00%
- Mudança anual
- 57.11%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh