Валюты / ACAD
ACAD: ACADIA Pharmaceuticals Inc
23.96 USD 0.71 (2.88%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ACAD за сегодня изменился на -2.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.73, а максимальная — 24.62.
Следите за динамикой ACADIA Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ACAD
Дневной диапазон
23.73 24.62
Годовой диапазон
13.40 26.64
- Предыдущее закрытие
- 24.67
- Open
- 24.51
- Bid
- 23.96
- Ask
- 24.26
- Low
- 23.73
- High
- 24.62
- Объем
- 3.871 K
- Дневное изменение
- -2.88%
- Месячное изменение
- -7.53%
- 6-месячное изменение
- 44.34%
- Годовое изменение
- 56.40%
