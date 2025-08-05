Divisas / ACAD
ACAD: ACADIA Pharmaceuticals Inc
24.20 USD 0.24 (1.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ACAD de hoy ha cambiado un 1.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.88, mientras que el máximo ha alcanzado 24.93.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ACADIA Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
23.88 24.93
Rango anual
13.40 26.64
- Cierres anteriores
- 23.96
- Open
- 24.05
- Bid
- 24.20
- Ask
- 24.50
- Low
- 23.88
- High
- 24.93
- Volumen
- 3.190 K
- Cambio diario
- 1.00%
- Cambio mensual
- -6.60%
- Cambio a 6 meses
- 45.78%
- Cambio anual
- 57.96%
