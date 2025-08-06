통화 / ACAD
ACAD: ACADIA Pharmaceuticals Inc
24.42 USD 0.33 (1.33%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ACAD 환율이 오늘 -1.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.36이고 고가는 24.68이었습니다.
ACADIA Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ACAD News
- 시티즌스 JMP, 아카디아에 ’시장 수익률 상회’ 등급 재확인
- 아카디아 제약, TD Cowen 서밋 참가: 전략적 파이프라인 통찰력
- 아카디아, DAYBUE 실제 임상서 긍정적 중간 결과 발표
- TD Cowen, Acadia Pharmaceuticals 목표 주가 $39로 상향
일일 변동 비율
24.36 24.68
년간 변동
13.40 26.64
- 이전 종가
- 24.75
- 시가
- 24.68
- Bid
- 24.42
- Ask
- 24.72
- 저가
- 24.36
- 고가
- 24.68
- 볼륨
- 2.258 K
- 일일 변동
- -1.33%
- 월 변동
- -5.75%
- 6개월 변동
- 47.11%
- 년간 변동율
- 59.40%
