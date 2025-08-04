通貨 / ACAD
ACAD: ACADIA Pharmaceuticals Inc
24.75 USD 0.55 (2.27%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ACADの今日の為替レートは、2.27%変化しました。日中、通貨は1あたり24.07の安値と24.80の高値で取引されました。
ACADIA Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACAD News
- Acadia Pharmaceuticals at TD Cowen Summit: Strategic Pipeline Insights
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- アカディア、DAYBUEの実世界研究から肯定的な中間結果を報告
- Acadia reports positive interim results from DAYBUE real-world study
- TDカウエン、アカディア・ファーマシューティカルズの目標株価を39ドルに引き上げ
- Acadia Pharmaceuticals stock price target raised to $39 by TD Cowen
- ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global
- Acadia at Morgan Stanley Conference: Strategic Growth Focus
- Acadia Pharmaceuticals director Garofalo sells $41,560 in stock
- Axsome Shares Up 20% in a Month: How Should You Play the Stock?
- Acadia Pharmaceuticals appoints Katcheves as chief business officer
- Acadia Pharmaceuticals stock hits 52-week high at $25.90
- JAZZ Inks $1B Licensing Deal With Saniona for Epilepsy Drug
- Mizuho lowers Acadia Pharmaceuticals stock price target to $22 from $32
- Acadia Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 25.24 USD
- Acadia Pharmaceuticals stock price target raised to $24 from $18 at Stifel
- Acadia Q2 Earnings Beat, Nuplazid & Daybue Sales Drive Revenue Growth
- Mizuho raises Acadia Pharmaceuticals stock price target on solid earnings
- Acadia Pharmaceuticals stock price target raised to $38 from $37 at Citizens JMP
- Acadia Pharmaceuticals Q2 2025 slides: revenue up 9%, raises full-year guidance
- Acadia Pharmaceuticals (ACAD) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Adaptive Biotechnologies (ADPT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Catalyst Pharmaceutics to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
- Recursion Pharmaceuticals to Report Q2 Earnings: What's in the Cards?
1日のレンジ
24.07 24.80
1年のレンジ
13.40 26.64
- 以前の終値
- 24.20
- 始値
- 24.32
- 買値
- 24.75
- 買値
- 25.05
- 安値
- 24.07
- 高値
- 24.80
- 出来高
- 3.448 K
- 1日の変化
- 2.27%
- 1ヶ月の変化
- -4.48%
- 6ヶ月の変化
- 49.10%
- 1年の変化
- 61.55%
